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Так какая она, идеальная для здоровья продолжительность сна?

По инф. rosbalt.ru   
04 Января 2020 г.
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Ученые из британских университетов, в том числе Манчестера и Оксфорда, определили оптимальную для здоровья продолжительность сна.

Так какая она, идеальная для здоровья продолжительность сна?

По их словам, в среднем нормой можно считать семичасовой сон, пишет Medicalxpress. Если регулярно спать четыре часа или меньше, риск заболеваний легких вырастает вдвое.

Слишком долгий сон — более 11 часов в день — даже опаснее для легких, поскольку увеличивает риск фиброза легких в три раза.

Как пояснили исследователи, нарушение биоритмов влияет на гормоны и обмен веществ и в конечном счете может привести к подверженности фиброзу легких — разрастанию соединительной ткани на фоне воспаления.

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