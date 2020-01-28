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Водителей скорой помощи в Екатеринбурге хотят сделать… «предпринимателями»
|По инф. rosbalt.ru
|28 Января 2020 г.
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В Екатеринбурге около 70 водителей скорой медицинской помощи могут не выйти на работу. Как пояснил в соцсетях один водителей, причиной стало желание начальства переоформить сотрудников как самозанятых или индивидуальных предпринимателей.
В Екатеринбурге работает как муниципальная «скорая помощь», так и аутсорсинговая компания. По информации водителя, с нового года в городе сменилась аутсорсинговая компания, и пришла фирма из Перми. Ее представители предложили водителям изменить условия работы.
«Что такое оформить ИП? Работать самому на себя, и всю ответственность за все происходящее нести только водителю. Естественно нам сразу сказали: больничный — сами оплатите, отпуск — сами себе оплатите, ах да, еще нужно налоги за себя заплатить», — сообщил екатеринбуржец.
Водители решили не соглашаться на навязываемые условия. «В 00:00 1 февраля, если мы не придем к соглашению о трудовом договоре, все 67-70 водителей прекращают свою работу, уходят домой», — уточнил блогер.
Водители также намерены написать коллективное письмо протеста. Автор обращения подчеркнул, что от перехода водителей в «предприниматели» пострадают не только они сами, но и горожане — пациенты «скорой помощи». «Качество услуг при такой ответственности упадет в десятки раз», — уверен блогер.
«Перевод в „индивидуальные предприниматели“ делается, прежде всего, для ухода от налогообложения. По имеющейся информации, у фирм, которые предлагают услуги аутсорсинга „скорой помощи“, уже возникли проблемы с налоговой инспекцией. Но, видимо, попытки использовать эту схему продолжаются. Без ухода от налогов, без сокращения расходов на обеспечение безопасности предоставление этих услуг, по мнению экспертов, нерентабельно с коммерческой точки зрения», — пояснил Андрей Коновал.
Профлидер уточнил, что водители при реализации этих схем становятся бесправными. «Статус „ИП“ предполагает вместо трудового договора — договор оказания услуг, без тех гарантий, которые предоставляются Трудовым кодексом. Это означает отсутствие отпусков, возникают вопросы, связанные с больничными. Ну и, по большому счету, ответственность, в том числе, материальная за какие-то ситуации на дорогах, например, с ДТП, с возмещением ущерба, переложат на водителя, который водит автомобиль в экстренных ситуациях для спасения пациентов. Риски возрастают», — констатировал Андрей Коновал.
Все новые и новые веяния в сфере здравоохранения уже просто, наверное, измотали работающих в этой сфере людей. Недовольны врачи, средний и младший медицинский персонал, вспомогательные сотрудники, теперь и водители. И даже идеологи реформ тоже как бы не в особом восторге от происходящего. Все это, естественно, не может не отразиться на пациентах. То и дело слышно, что не оказали вовремя помощь, не выполнили необходимых действий – закончилась смена и т.д. И кажется, что не только медики скоро стремглав побегут из профессии, но и те, кто нуждается в помощи, тоже будут искать иные варианты. Становится страшновато. Нам-то по возрасту положено «дружить» с медучреждениями и заниматься своим здоровьем. Когда же в многострадальной сфере здравоохранения будет наведен, наконец, порядок?
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