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У столичных школяров — «свободное посещение»!
По инф. sobesednik.ru   
16 Марта 2020 г.
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Столичные власти объявили о введении в московских школах с понедельника, 16 марта, режима свободного посещения.

 

 

Как указывается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, решать, будет ли ребенок ходить в школу или останется дома, должны родители. «Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», – пояснил столичный градоначальник.

Школам поручено обеспечить дистанционное обучение без потери качества для детей, которые останутся дома. Занятия в образовательных заведениях будут проводится в обычном режиме.

Также сообщается, что соблюдать карантинный режим теперь обязаны не только вернувшиеся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, но и проживающие с такими гражданами. Работодатели обязаны не допускать на рабочее место находящихся на карантине сотрудников.

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный призвал московские власти ввести карантин во всех столичных школах.

Напомним, 5 марта Сергей Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Всем жителям столицы, верувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, предписано находиться дома в течение двух недель с момента прибытия в Россию.

Согласно последним данным, в Москве коронавирус выявлен у 24 человек. По всей России зафиксировано 45 случаев заболевания.

О ситуации вокруг эпидемии:

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