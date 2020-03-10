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Итальянцы до апреля решили не выходить из дома без необходимости

По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2020 г.
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В Италии в связи с распространением коронавируса вводятся ограничения на передвижение граждан по всей территории страны. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Джузеппе Конте. До сих пор ограничение на передвижения касалось области Ломбардия и некоторых северных провинций.

В Италии в связи с распространением коронавируса вводятся ограничения на передвижение граждан по всей территории страны.

  • Новые меры под названием «Я остаюсь дома» начнут действовать со вторника, 10 марта. До 3 апреля будут закрыты все школы и университеты, передвигаться по стране можно будет только по рабочей необходимости, для лечения и в случае непреодолимых обстоятельств. При этом общественный транспорт продолжит функционировать в обычном режиме, чтобы люди могли попасть на работу.
  • В связи с карантинными мерами папа римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus при помощи видеомоста. Обычно он читает молитву с балкона на площади Святого Петра, но в этот раз он остался в своей резиденции в Ватикане, говорится на сайте Святого престола.

Кроме того, по всей стране будут запрещены спортивные мероприятия. В частности, приостанавливается проведение матчей итальянской футбольной «Серии-А». Меры коснутся и любительского спорта, временно будут закрыты фитнес-центры. В своем заявлении Конте отметил, что «каждый должен отказаться от чего-то, чтобы помочь Италии».

Запрет на выезд за границу пока не вводится, а людей, въезжающих в страну, будут проверять на наличие коронавируса.

На фоне этой запретительной меры, которая, например, подразумевает запрет для заключенных на свидания с родственниками, начались тюремные бунты.

В результате подавления протестов в тюрьмах уже погибли шестеро заключенных: трое в городе Модена на севере страны, еще трое в других городах. Кроме того, различные травмы получили 18 человек. В городе Фоджа 50 заключенным удалось сбежать из тюрьмы, к их поискам пришлось подключить военных.

Также издание отмечает, что из-за эпидемии в стране многие заключенные требуют амнистии. Они взбираются на крыши тюремных зданий, сжигают матрасы и пытаются захватывать местные медицинские учреждения. Протестами охвачены пенитенциарные заведения Милана, Рима, Салерно, Неаполя, Палермо и других городов.

Напомним, к настоящему моменту вирусом COVID-19 в Италии заразились более 9 тыс. человек.

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По инф. rosbalt.ru

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