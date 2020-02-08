У полицейских появились новые обязанности

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи. Произошли перемены и в структуре правоохранительного ведомства — там появилось подразделение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (или, по-простому, в Интернете).

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Также полицейские будут сообщать о направлении пострадавшего в медицинскую организацию при наличии сведений. Сделать это нужно будет не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию.

Законом также устанавливается, что задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трёх часов с момента задержания, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции. При этом задержанный может сообщить о своем задержании и месте нахождения только одному близкому родственнику или близкому лицу.

Помимо этого, закон вводит обязанность полиции информировать собственников нежилых помещений или земельных участков о каждом случае проникновения полицейских в нежилое помещение или на земельный участок в короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения.

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МВД России создало в Следственном департаменте и территориальных органах предварительного следствия специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщил замглавы ведомства — начальник департамента Александр Романов. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, такая мера стала необходимой в связи с тем, что правоохранителям приходится всё чаще расследовать такие преступления.

Как рассказал Романов, в прошлом году было зарегистрировано почти 300 тысяч уголовно наказуемых деяний этой категории. Число преступлений, расследованных следователями МВД, возросло на 62 процента и превысило 45,5 тысячи.

В ноябре 2019 года официальный представитель МВД Ирина Волк рассказывала, что ведомство создаст подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через Интернет, передаёт ТАСС. По её словам, они будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел.

По инф. pnp.ru

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