Туристки с Украины испортили фреску Рафаэля в Ватикане

Туристки с Украины нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане.

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Посетитель заметил надпись «Лена Тамара Винница» и выложил видео в Facebook. Дата, когда была сделана запись, неизвестна, однако один из пользователей заявил, что она была еще в 2015 году.

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Рафаэль выполнил роспись дворца в 1508—1517 годах. Апостольский дворец — официальная резиденция Папы Римского.

Увы, но подобные истории периодически случаются во всех уголках земного шара. Люди почему-то обязательно хотят оставить отметку о том, что они где-то были, не понимая, что этим самым портят произведения искусства. А другие просто хотят навредить и испортить. Как сделать так, чтобы подобного было меньше? Правильно детей-внуков воспитывать.



По инф. rosbalt.ru

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