Тревожно: на "железке" ожидаются масштабные сокращения людей

ОАО «Российские железные дороги» остро ощутило ситуацию с падением перевозок угля в европейскую часть России. Как следствие, уже отстранены от движения более 400 локомотивов, планируется сократить персонал примерно на 3 тыс. человек, сообщает газета «Ведомости».

Компания столкнулась с неготовностью угольщиков Кузбасса продавать уголь по низким ценам на рынки Европы при невозможности проехать на прибыльный Дальний Восток, отмечает газета «Коммерсант».

При этом, добавляет издание, угольщики просят скидки на ставших неприбыльными направлениях — к портам Северо-Запада и Юга — и требуют от монополии перестать принимать неосуществимые заявки на перевозку.

Со своей стороны, монополия пытается заманить угольщиков на новые экспортные направления, заместив скидку ускорением оборота вагонов и экономией на их аренде.

Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до 2025 года, из которой следует, что к этому сроку из головной компании будут уволены 50 тыс. сотрудников.

Как указывается в документе, списочная численность работников ОАО по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 759,7 тыс. человек. При этом, «для достижения стратегических целей» развития компании, «списочная численность работников» РЖД должна равняться в 2025 году 709 тыс. человек.

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В программе уточняется, что «снижение численности» персонала будет осуществляться «с учетом естественного оттока», а также «перераспределения трудовых ресурсов внутри» акционерного общества и «переобучения новым профессиям».

К сожалению, это не первое и не единственное неприятное сообщение о происходящем в экономике России.

А у вас дети-внуки — не на "железке" работают? Что говорят, что слышно?

По инф. rosbalt.ru

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