Тревожно: минус тысяча рабочих мест в Татарстане

СП Ford Sollers сократит почти 1 тыс. работников на заводах в татарстанских Набережных Челнах и в Елабуге. Об этом сообщила ТАСС представитель совместного предприятия Индира Салимгараева. Таким образом, мы видим очередное свидетельство экономического кризиса, который называют своим именем все больше "простых людей", живущих, в отличие от чиновников, в реальной России..

Реструктуризация предполагает прекращения производства к концу июня с закрытием двух автозаводов в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге.

По данным Ford Sollers, на заводе в Набережных Челнах работает около 850 человек, в Елабуге — около 100 человек. «Планируется программа добровольного увольнения сотрудников, дополнительные компенсации», — пояснила Салимгараева.

Таким образом, стабильных доходов лишается тысяча семей... Много это или мало? Думайте сами - но учитывайте, что это же не единичное и не последнее сообщение.

Напомним, что ранее Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до 2025 года, из которой следует, что к этому сроку из головной компании будут уволены 50 тыс. сотрудников

Напомним еще, что в будущем году количество госслужащих запланировано сократить на 5%, в 2021-м — еще на 10%. В эти же два года сокращены будут и 10% служащих центрального аппарата. По словам Нестеренко, передает РИА Новости, сокращения будут проведены, чтобы найти ресурсы на повышение зарплаты оставшимся без изменения размера фонда оплаты труда (ФОТ).

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По инф. rosbalt.ru

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