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Тревожно: минус тысяча рабочих мест в Татарстане
По инф. rosbalt.ru   
29 Марта 2019 г.
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СП Ford Sollers сократит почти 1 тыс. работников на заводах в татарстанских Набережных Челнах и в Елабуге. Об этом сообщила ТАСС представитель совместного предприятия Индира Салимгараева. Таким образом, мы видим очередное свидетельство экономического кризиса, который называют своим именем все больше "простых людей", живущих, в отличие от чиновников, в реальной России..

Тревожно: минус тысяча рабочих мест в Татарстане

Реструктуризация предполагает прекращения производства к концу июня с закрытием двух автозаводов в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге.

По данным Ford Sollers, на заводе в Набережных Челнах работает около 850 человек, в Елабуге — около 100 человек. «Планируется программа добровольного увольнения сотрудников, дополнительные компенсации», — пояснила Салимгараева.

Таким образом, стабильных доходов лишается тысяча семей... Много это или мало? Думайте сами - но учитывайте, что это же не единичное и не последнее сообщение.

Все происходящее - нужно рассматривать в контексте, в связи с такими темами как будущее экономики России вообще, низкая производительность труда, автоматизация и роботизация производств и административных процессов - и соответствующие угрозы для работников (особенно пожилого возраста!)

По инф. rosbalt.ru

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