68% опрошенных граждан России видят в стране экономический кризис. А вы?

Большинство — 68% — опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян заявили, что в стране экономический кризис. Только пятая часть респондентов считает, что кризиса нет.

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Количество тех, кто заявил о кризисе, увеличилось за год на 4 процентных пункта (п.п.) Основными проявлениями кризиса респонденты называют «космический» рост цен (28%), резкое понижение уровня жизни (27%), безработицу, сокращения и тот факт, что на работу берут только молодежь (8%), нулевой рост экономики и отсутствие развития производства и сельского хозяйства (по 6%), повышение пенсионного возраста и прочие социальные проблемы (5%). О плохой и неправильной экономической политике властей заявили 4% опрошенных, а еще 3% считают, что проявляется во всем. 2% указали на воровство и коррупцию.

Что касается ожиданий на будущее, то здесь оптимизма также не наблюдается. Так, 19% опрошенных уверены, что через год экономический кризис только усилится (рост на 5 п. п. к прошлогоднему показателю), в том, что ситуация почти не изменится, заявил каждый четвертый, в завершение кризиса верят только 8%. Еще о результатах различных опросов общественного мнения - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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