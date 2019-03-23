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Тревожно: железнодорожники сократят 50 тысяч человек
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2019 г.
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Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до 2025 года, из которой следует, что к этому сроку из головной компании будут уволены 50 тыс. сотрудников. У вас дети-внуки, случайно, не на "железке" работают? Поинтересуйтесь-ка у них, чувствуют ли уверенность в будущем?

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до 2025 года, из которой следует, что к этому сроку из головной компании будут уволены 50 тыс. сотрудников.

Как указывается в документе, списочная численность работников ОАО по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 759,7 тыс. человек. При этом, «для достижения стратегических целей» развития компании, «списочная численность работников» РЖД должна равняться в 2025 году 709 тыс. человек.

В программе уточняется, что «снижение численности» персонала будет осуществляться «с учетом естественного оттока», а также «перераспределения трудовых ресурсов внутри» акционерного общества и «переобучения новым профессиям».

Добавим, накануне газета «Ведомости» сообщила, что РЖД собираются построить новое офисное здание за 72 млрд рублей, где «пропишутся» головная компания и ее «дочки».

По данным источников издания, стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити». Стоимость проекта — порядка 72 млрд руб., при этом, утверждают источники, сама компания вложит не менее 10%, а остальное — заемные средства.

Все происходящее - нужно рассматривать в контексте, в связи с такими темами как будущее экономики России вообще, низкая производительность труда, автоматизация и роботизация производств и административных процессов - и соответствующие угрозы для работников (особенно пожилого возраста!)

По инф. rosbalt.ru

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