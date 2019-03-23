Тревожно: железнодорожники сократят 50 тысяч человек

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до 2025 года, из которой следует, что к этому сроку из головной компании будут уволены 50 тыс. сотрудников. У вас дети-внуки, случайно, не на "железке" работают? Поинтересуйтесь-ка у них, чувствуют ли уверенность в будущем?

Как указывается в документе, списочная численность работников ОАО по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 759,7 тыс. человек. При этом, «для достижения стратегических целей» развития компании, «списочная численность работников» РЖД должна равняться в 2025 году 709 тыс. человек.

В программе уточняется, что «снижение численности» персонала будет осуществляться «с учетом естественного оттока», а также «перераспределения трудовых ресурсов внутри» акционерного общества и «переобучения новым профессиям».

Добавим, накануне газета «Ведомости» сообщила, что РЖД собираются построить новое офисное здание за 72 млрд рублей, где «пропишутся» головная компания и ее «дочки».

По данным источников издания, стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити». Стоимость проекта — порядка 72 млрд руб., при этом, утверждают источники, сама компания вложит не менее 10%, а остальное — заемные средства.

Напомним еще, что в будущем году количество госслужащих запланировано сократить на 5%, в 2021-м — еще на 10%. В эти же два года сокращены будут и 10% служащих центрального аппарата. По словам Нестеренко, передает РИА Новости, сокращения будут проведены, чтобы найти ресурсы на повышение зарплаты оставшимся без изменения размера фонда оплаты труда (ФОТ).

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ