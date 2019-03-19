Экономика России может упасть: заденет ли пенсионеров?

Эксперты поведали о рисках для российской экономики. По словам аналитиков, в ближайшее время застарелые проблемы могут привести к спаду экономики страны, что обязательно отразится на каждом её жителе, и пожилые люди исключением не станут. Так что не стесняйтесь внимательно изучать подобные новости, которые могут многое рассказать о будущем ваших пенсий и трудовых возможностях детей и внуков.

Надо предупредить: все эти прогнозы, так или иначе, делаются экономистами "либеральных" (в российской терминологии) взглядов. Знаем, что многие читатели МГ этих взглядов не разделяют - им можно не читать. Но приходится констатировать, что эксперты из "левого" (т.е. коммунистического) и "патриотического" лагерей - подобными прогнозами вообще не привыкли радовать, а то можно было бы сравнивать. Ну и, для выбора, остается еще набор официальных пропагандистских утверждений "из телевизора" (что "страна встает с колен" и так далее). Можно, строя свою картину будущего, доверять им - многие так и делают, это не зазорно. Мы все - хозяева своих судеб, думаем своей головой...

Итак, эксперты отмечают, что вся экономика России зашла в зону риска. Они связывают эту проблему с некоторым застоем в производстве промышленной продукции. Заказов на производство стало меньше, а подобная слабость спроса может привести к негативным последствиям, ведь промышленность всегда играет одну из первых ролей в экономике любой державы.

И так уж повелось, что все элементы экономики связаны между собой. Станет хуже в одном месте – в той или иной степени пострадает вся система. Пожилые люди чаще всего волнуются о своих пенсиях, которые всеми силами держатся за наполнение ПФР и возможности бюджета страны в целом. А чем слабее экономика, тем больше проблем у бюджета и пенсионного фонда, значит, само пенсионное обеспечение может получить неприятный удар от сложной экономической ситуации.

К тому же собранные налоги, которые как раз пополняют бюджет, зависят от успеха производств и числа работающих, но именно в этом направлении могут пойти новые проблемы. К слову, этими факторами власти даже объясняли «пенсионную повышку».

Для пенсионеров важно следить не только за негативными, но и за позитивными тенденциями в экономике. Чем лучше дела в этой сфере, тем больше у пожилых шансов получить долгожданное повышение пенсии. А пока дела остаются на уровне «не очень» или хуже, приходится довольствоваться незначительными подачками от государства. Так, недавно правительство рассказало о скором увеличении размера социальных пенсий на 2% – в среднем на 182 рубля.

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Вдобавок к этому не стоит забывать о том, что сложности экономические напрямую сказываются на рабочих перспективах детей и внуков, у которых сейчас тоже дела не ахти. По словам министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, почти каждый третий выпускник вуза в России не находит работу после получения диплома. А от работы напрямую зависят семьи, которые могут жить в мире и спокойствии с хорошим уровнем достатка. Да и нам, пожилым, порой можно рассчитывать на помощь работающих внуков.

Куда ни глянь – нигде от экономики спрятаться не получается! Так что новость о возможном спаде российской экономики лучше не оставлять в стороне. Стоит отметить, эксперты не говорят о том, что падение уже неизбежно. Они всё ещё дают шансы экономике страны, так что весь негатив может пройти мимо нас стороной.

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