Тревожно: еще одно самоубийство среди российских солдат. Что происходит?

В лесу рядом с Уссурийском обнаружили мертвым 18-летнего солдата. По предварительной версии, он покончил с собой. Это второе за последние несколько дней тревожное сообщение такого рода из армейских частей..

По данным пресс-службы Восточного военного округа, тело военногослужащего-срочника нашли 30 марта. Проводится проверка.

Как сообщает портал «74.ru», погибший — житель Магнитогорска Станислав Кузёма. Правозащитница Валерия Приходкина рассказала, что незадолго до трагедии разговаривала с ним по телефону и суицидальных мыслей у него не заметила. О конфликтах в военной части он также не сообщал.

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Напомним, что буквально недавно был введен запрет на мобильники в армии. Это нравится далеко не всем: в частности, солдатские матери опасаются нового расцвета "дедовщины", свидетельства которой будет невозможно зафиксировать и передать "на волю". А наиболее радикальные диссиденты, не доверяющие нынешней российской власти, имеют в виду и опасения за невозможность тревожных сигналов из армии в случае ее использования против гражданского населения (в случае волнений и каких-либо "майданов"). Увы, ни от той, ни от другой возможности полностью зарекаться нельзя.

По инф. rosbalt.ru

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