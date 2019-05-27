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Трагедия на дороге: мать погибла, спасая детей
По инф. rosbalt.ru   
27 Мая 2019 г.
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Жительница Алтайского края ценой жизни спасла своих детей от наезда грузовика.

Трагедия на дороге: мать погибла, спасая детей

О трагедии рассказали очевидцы в группе «Инцидент-Барнаул» во «ВКонтакте». По их словам, в пятницу на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло из-за плохой видимости — в этом районе стоял густой дым от горящей травы

Водитель одной из машин подошла к заднему сиденью, где сидели ее дети. В это время по направлению к ним стал двигаться грузовик. Предположительно, водитель не заметил авто из-за дыма. Чтобы его остановить, женщина бросилась прямо навстречу фуре.

Грузовик сбил женщину и врезался в ее машину. Мать погибла на месте, дети попали в больницу.

По инф. rosbalt.ru

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