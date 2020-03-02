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Том Круз приехал на съёмки, а попал... на карантин
|По инф. rosbalt.ru
|02 Марта 2020 г.
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Голливудский актёр Том Круз и его коллеги по съемкам находятся на карантине в Венеции. Их изолировали в отеле Gritti Palace, сообщают местные СМИ со ссылкой на актёра Саймона Пегга.
Актеры были заняты в Венеции съемками седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Том Круз приехал в Венецию 20 февраля. Но из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить.
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