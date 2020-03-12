Том Хэнкс и его супруга заболели коронавирусом

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Как написал 63-летний актёр на своей странице в соцсети Инстаграм, они почувствовали симптомы недомогания, схожие с простудой, и решили сдать анализы на наличие вируса COVID-19. Анализы показали положительный результат.
По словам Хэнкса, он и Уилсон будут соблюдать все необходимые требования безопасности и находиться в карантине столько, сколько потребуется.
С приходом весны многие чувствуют упадок сил. Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева рассказала, как побороть сонливость, раздражительность и настроиться на весну.
Как минимум десять женщин стали жертвами сексуального домогательства со стороны 79-летнего оперного певца Пласидо Доминго. Инциденты имели место в период с 1986 года, когда он был назначен художественным консультантом, и до октября 2019 года, когда он покинул этот пост.
Американская аналитическая компания Inrix опубликовала рейтинг 900 городов мира, с самыми долгими пробками. В рейтинге за первые месяцы этого года Петербург занял 11 место, обогнав даже Москву, которая расположилась на 17-й строчке.
Эксперты сопоставили среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке со среднероссийской зарплатой в начале 2020 года, чтобы выяснить, сколько времени нужно копить россиянам на покупку автомобиля. Оказалось, что в среднем по стране на это потребуется почти год.
Новейшие танки Т-90 М «Прорыв» впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в военном параде примут участие пять типов танков. По традиции, прохождение по Красной площади механизированной колонны откроют легендарные танки Великой отечественной войны — Т-34.
Международная команда геологов и археологов обнаружила свидетельства мощного космического удара, который уничтожил один из самых ранних в мире населенных пунктов — город Абу-Хурейра. Он был расположен на севере современной Сирии и был сожжен «огнем с неба».
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