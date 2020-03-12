Том Хэнкс и его супруга заболели коронавирусом

Американский актёр Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, находясь в Австралии, заразились коронавирусом.

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Как написал 63-летний актёр на своей странице в соцсети Инстаграм, они почувствовали симптомы недомогания, схожие с простудой, и решили сдать анализы на наличие вируса COVID-19. Анализы показали положительный результат.

По словам Хэнкса, он и Уилсон будут соблюдать все необходимые требования безопасности и находиться в карантине столько, сколько потребуется.

По инф. rosbalt.ru

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