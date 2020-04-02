Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

На больничную койку в Испании попала 53-летняя российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Подробности она сама сообщила на своей странице в Фейсбуке.

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По её словам, сначала она начала чувствовать слабость, потом — нарастающую боль в левой и нижней части живота. Боль быстро усиливалась. В итоге Татьяна вызвала «скорую». Врач сообщил, что везти Лазареву пока некуда, он предложил сделать два укола — обезболивающий и расслабляющий, и уехал.

Позднее у Лазаревой, с её слов, началось онемение рук и начало отключаться сознание. Пришлось медиков вызвать снова. Телеведущую госпитализировали, МРТ показало, что у неё камень в левой почке, и он двинулся.

В настоящее время Лазарева лежит в палате и ждёт ответа от страховой компании.

По инф. rosbalt.ru

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