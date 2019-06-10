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Татьяна Голикова насчитала всего треть эффективных "соцконтрактов" по выходу из бедности
По инф. polit.ru   
10 Июня 2019 г.
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Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что только треть господдержки в форме социального контракта, оказанной в 2018 году 309 тысячам семьей в российских регионах, оказалась эффективной. «Пока по проектам, которые реализуют регионы, эффект распространяется на 35% семей, вошедших в эту программу», — уточнила она в интервью газете «Известия».

Татьяна Голикова заявила, что только треть господдержки в форме социального контракта, оказанной в 2018 году 309 тысячам семьей в российских регионах, оказалась эффективной.

Голикова напомнила, что сейчас соцконтракты действуют на региональном уровне, но с 2020 года будут вводиться в федеральных масштабах.

По словам вице-премьера, в 2018 году уровень бедности в России достиг 12,9%, а количество бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) снизилось на 400 тысяч человек.

При этом, отметила Голикова, проблему бедности в стране невозможно решить только с помощью выдачи пособий и оказания социальной поддержки, — необходимо повышать темпы роста экономики.

Ранее вице-премьер говорила, что самым бедным регионом РФ является Тыва, где 41% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, и это «беспрецедентный уровень».

Polit.ru

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