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Тарзан и Королёва отгуляли юбилей
По инф. argumenti.ru   
25 Августа 2019 г.
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Известная певица Наташа Королева и ее супруг - шоумен Александр Глушко (он же Тарзан) - весело и с размахом отметили 16-ю годовщину свадьбы.

Тарзан и Королева отгуляли юбилей


Королева выложила на своей странице в Instagram симпатичный коллаж из совместных фотографий с мужем по случаю столь радостного события. Как известно, шестнадцать лет со дня бракосочетания - это "Топазовая свадьба".

- Что бы там ни говорили, что бы там ни сочиняли и ни придумывали! Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное, любим друг друга с каждым годом все сильнее! - подписала она пост.

По инф. argumenti.ru

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