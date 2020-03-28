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Священники придут на помощь в «Одноклассниках»
По инф. Российской газеты   
28 Марта 2020 г.
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Священники Русской Православной Церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники», сообщили на официальном сайте Русской православной церкви. Это особенно актуально сейчас, в ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина. (Вот оно, торжество эры интернета, когда даже со священником можно поговорить, не выходя из дома. - прим. МГ.)

Не можете посетить храм? Священники придут на помощь в «Одноклассниках»

  • Те, кто не может посетить храм в условиях пандемии коронавируса COVID-19, получат ответы на свои вопросы, как если бы они были в храме и разговаривали со священником.

Позвонить можно из специальной группы «Поговори со священником», которая создана в «Одноклассниках», объясняют в Русской церкви. Для этого достаточно нажать на кнопку «Позвонить» в группе на сайте или в приложении соцсети. Сервис работает на базе платформы голосовых и видеозвонков «Одноклассников», и это позволяет звонить с любого устройства даже при плохом качестве интернет-соединения. При этом разговоры останутся приватными, поскольку все звонки защищены специальным шифрованием.

Кстати, любопытно: 14 лет назад появились первые группы в «Одноклассниках»

Звонить можно не только из любого региона РФ, но и из любой страны. Общаться с позвонившими будут шесть священников из разных регионов, это иерей Святослав Шевченко (Благовещенск), иерей Константин Мальцев (стан. Ленинградская, Краснодарский край), иерей Владимир Панарин (Челябинск), иерей Альвиан Тхелидзе (Знаменск), иерей Вячеслав Нефедов (Ярославль) и протоиерей Сергей Воронкин (с. Усть-Тарка, Новосибирская область). Если один из священников будет занят разговором, звонок будет переведен на другого. Если оба заняты, откроется режим ожидания ответа. У всех священников есть опыт ведения видеоблогов и общения с пользователями онлайн.

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