Статистика: российский суд присяжных — придирчив к следствию

Коллегии присяжных в районных судах Москвы в 2019 году оправдали 62% подсудимых. О чем это может говорить? Кто-то начнет рассуждать о "излишнем милосердии к преступникам", но на самом деле, речь о другом: независимые от судебной системы граждане "с улицы" - склонны более придирчиво оценивать собранные обвинением доказательства. Ведь они-то хорошо знают, как легко в России "загреметь в тюрягу" по надуманным и притянутым за уши обвинениям!

Согласно данным статистики Мосгорсуда присяжные рассмотрели в столице 36 уголовных дел. Обвинительный вердикт был вынесен 17 подсудимым, оправдательный — 28.

Всего за год районные суды Москвы оправдали 57 человек, а осудили 18109.

По всей России в 2019 году присяжные в районных судах оправдали 153 человека, осудили 428. Присяжные в судах регионального уровня за тот же период оправдали 80 человек, еще 337 человек признали виновными.

С 1 июня 2018 года стало возможным рассмотрение дел с участием присяжных заседателей в районных и гарнизонных военных судах. К их компетенции добавилась ч. 1 ст. 105 (убийство без отягчающих обстоятельств) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Кроме того, суду присяжных была возвращена подсудность уголовных дел по ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств организованной группой, либо в особо крупном размере, либо с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль), ст. 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), ст. 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 357 УК РФ («Геноцид»). Ранее они были исключены из компетенции присяжных, если в качестве наиболее строгого вида наказания к подсудимым не могло быть назначено пожизненное лишение свободы. Суд присяжных с этого времени стал действовать и в отношении женщин, а также в отношении мужчин старше 65 лет.

Число присяжных заседателей, рассматривающих дело, было сокращено с 12 до шести в коллегиях в районных судах и до восьми — в коллегиях судов областного уровня.

Напомним, что наша хроника происшествий - полна сообщений как о реальных злодеяниях, так и о скандалах в судебной и правоохранительной системе, где часто встречаются люди с нечистой совестью, коррумпированные. И понятно, что суд присяжных - это некая надежда противостоять самодурству силовиков.

Polit.ru

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