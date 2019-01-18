Средневековье в XXI веке: на родине Назарбаева из больного "изгоняли бесов". Мужчина скончался...

Житель Алматинской области Казахстана 28-летний Турар Уразалиев погиб после серии сеансов изгнания из него беса, сообщают СМИ некогда входившей в состав СССР страны, считающейся одной из самых передовых в нынешней Центральной Азии.

Это произошло в села Шамалган, где вырос президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Родственники Уразалиева рассказали, что он начал страдать от «бесов» с 2016 года. Мужчина утверждал, что «в него вселилось нечто», и избегал людей. Он лечился в психоневрологической больнице, но результатов это не принесло. По словам соседей, в прошлом году Турар топором отрубил себе палец на руке и пытался вспороть себе живот. В этом году семья решила обратиться к «экзорцисту».

Обряд пытался провести местный целитель Абдукарим Кушкаров. Родственники «одержимого» привезли его на сеанс со связанными руками. По словам жены Кушкарова, обряд продолжался несколько дней. Ежедневно пациента привозили в наручниках, через час забирали обратно. Мужчина скончался у себя дома 12 января. На его теле обнаружили тупую травму грудной клетки со множественными переломами ребер и ушиб легких.

По факту гибели мужчины от действий «экзорциста» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Сам Кушкаров признает, что будет вынужден ответить за гибель клиента, и предполагает, что получит от двух до четырех лет условно. В настоящее время он освобожден из-под ареста под подписку о невыезде.

Родственники погибшего отказываются обращаться с заявлением в полицию. Перед началом «изгнания бесов» они подписали расписку об отсутствии претензий к целителю.

По инф. rosbalt.ru

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