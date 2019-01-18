Опрос: бедность и распад СССР — главные источники стыда граждан России

Жизнь в бедности и разрушение СССР вызывают у россиян наибольший стыд. Это следует из результатов опроса Левада-центра.

Чувство гордости за свою страну вызывают: победа в Великой Отечественной войне (87%), освоение космоса (50%), русская литература (40%).

Тем временем чувство стыда связано с настоящим. Две трети россиян огорчены бедностью и неустроенностью, грубостью нравов, хамством, неуважением людей друг к другу (37%), отставанием от Запада (24%).

Из событий прошлого наибольший стыд вызывает разрушение СССР, таких оказалось 66%.

Опросы проведены в ноябре и декабре 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек (в каждом из исследований) в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (49%) в канун 2019 года чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему. Однако жители РФ стали чаще испытывать негативные эмоции. 27% опрошенных чувствуют спокойствие и уверенность. Тем временем рост усталости поднялся с 8% до 19%, волнения — с 10% до 15%, грусти — с 4% до 10%, разочарования — с 3% до 10%.

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По инф. rosbalt.ru

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