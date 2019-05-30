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Споры вокруг потенциально опасных собак завершились сокращением их списка
По инф. rosbalt.ru   
30 Мая 2019 г.
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МВД официально сократило перечень потенциально опасных пород собак с 69 до 12 пород и метисов этих пород. Обновленный список появился на портале правовой информации.

Споры вокруг потенциально опасных собак завершились сокращением их списка

В итоговый перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы перечисленных пород.

Таких собак можно будет выгуливать только с поводком и намордником. Свободный выгул будет разрешен только на огороженных территориях, принадлежащих владельцам животного. Возле входа на такие территории должна присутствовать специальная надпись, предупреждающая об опасном животном.

Напомним, в предыдущую версию списка входили, в частности, шарпеи, немецкие овчарки, ризеншнауцеры и было несколько несуществующих пород, а некоторые породы были написаны с ошибками. Однако после полученных замечаний от общественности перечень было решено сократить. При его составлении учитывались в том числе предложения Российской кинологической федерации.

По инф. rosbalt.ru

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