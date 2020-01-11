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Совет психолога: не торопитесь убирать новогоднюю елку!
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2020 г.
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Психолог дала ряд советов москвичам, как безболезненно вернуться к работе после долгих зимних праздников и избежать посленовогодней депрессии.

Совет психолога: не торопитесь убирать новогоднюю елку!

Как сообщила член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук Юлия Челышева, не стоит торопиться убирать или выбрасывать елки сразу после праздников. Эксперт рекомендует снимать новогодние украшения после завершения праздников постепенно.

Челышева пояснила, что переход от праздников к будням нужно стараться сделать менее болезненным. «Если человек слишком долго живет в состоянии праздника, резко выходить из него нельзя», — отметила психолог.

В связи с этим она призывает убирать украшения шаг за шагом, например, в один день мишуру, в другой — гирлянды, в третий — саму елку. Таким образом, к концу января квартира снова обретет традиционный облик, добавляет эксперт.

Кстати, еще немного о психологии праздников:

По инф. rosbalt.ru

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