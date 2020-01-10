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Осторожно: постпраздничный синдром!

По инф. rosbalt.ru   
10 Января 2020 г.
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Длинные новогодние выходные могут вызвать так называемый постпраздничный синдром. Петербургские врачи рассказали, чем опасно это состояние и как его победить. Делимся с вами, дорогие читатели.

Врачи рассказали об опасном постпраздничном синдроме

По словам заместителя главного врача по неврологии Елизаветинской больницы Татьяны Сергеевой, если человек здоров, то никаких серьезных нарушений постпраздничный синдром не вызовет. Однако если праздники затянулись, и человек продолжительное время употребляет алкоголь, то последствия могут быть тяжелыми.

«При резкой отмене могут возникнуть электролитные нарушения (нарушение водно-солевого баланса в организме и, как следствие, дефицит натрия, калия, кальция и других элементов). Из-за них могут возникать нарушения ритма сердца, гипертонические кризы и судороги. Это опасно. При часто повторяющихся судорогах может возникнуть алкогольная эпилепсия, и сами по себе судороги могут привести к травмам — человек в судорожных припадках может удариться головой, пораниться», — отметила врач.

Кроме того, могут возникнуть симптомы десинхроноза — нарушение суточного биоритма из-за смены режима. В результате сон становится хуже, а работоспособность снижается. У жителей северных регионов распространено сезонное аффективное расстройство. Оно связано с ухудшением настроения на фоне укороченного светового дня.

Помимо этого, по словам Сергеевой, важно вступать в рабочую неделю с чистой совестью. «Подсчитали количество съеденного и выпитого, а от этого у вас возникло чувство стыда? Срочно избавляйтесь от него. Это деструктивное чувство не поможет вам в восстановлении, наоборот, лишь замедлит его», — заявила она.

Психолог неврологического отделения № 1 Елизаветинской больницы Алла Ильина посоветовала проверить уровень депрессии. В этом может помочь тест Бека. Если показатели завышены, следует немедленно обратиться к психотерапевту.

Чтобы избавиться от негативных последствий затяжных выходных врачи советуют больше бывать на свежем воздухе, гнать от себя плохие мысли, соблюдать режим сна, заниматься спортом и применять детокс-программы.

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По инф. rosbalt.ru

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