Осторожно: постпраздничный синдром!

Длинные новогодние выходные могут вызвать так называемый постпраздничный синдром. Петербургские врачи рассказали, чем опасно это состояние и как его победить. Делимся с вами, дорогие читатели.

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По словам заместителя главного врача по неврологии Елизаветинской больницы Татьяны Сергеевой, если человек здоров, то никаких серьезных нарушений постпраздничный синдром не вызовет. Однако если праздники затянулись, и человек продолжительное время употребляет алкоголь, то последствия могут быть тяжелыми.

«При резкой отмене могут возникнуть электролитные нарушения (нарушение водно-солевого баланса в организме и, как следствие, дефицит натрия, калия, кальция и других элементов). Из-за них могут возникать нарушения ритма сердца, гипертонические кризы и судороги. Это опасно. При часто повторяющихся судорогах может возникнуть алкогольная эпилепсия, и сами по себе судороги могут привести к травмам — человек в судорожных припадках может удариться головой, пораниться», — отметила врач.

Кроме того, могут возникнуть симптомы десинхроноза — нарушение суточного биоритма из-за смены режима. В результате сон становится хуже, а работоспособность снижается. У жителей северных регионов распространено сезонное аффективное расстройство. Оно связано с ухудшением настроения на фоне укороченного светового дня.

Помимо этого, по словам Сергеевой, важно вступать в рабочую неделю с чистой совестью. «Подсчитали количество съеденного и выпитого, а от этого у вас возникло чувство стыда? Срочно избавляйтесь от него. Это деструктивное чувство не поможет вам в восстановлении, наоборот, лишь замедлит его», — заявила она.

Психолог неврологического отделения № 1 Елизаветинской больницы Алла Ильина посоветовала проверить уровень депрессии. В этом может помочь тест Бека. Если показатели завышены, следует немедленно обратиться к психотерапевту.

Чтобы избавиться от негативных последствий затяжных выходных врачи советуют больше бывать на свежем воздухе, гнать от себя плохие мысли, соблюдать режим сна, заниматься спортом и применять детокс-программы.

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По инф. rosbalt.ru

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