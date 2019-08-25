«Социалка» в Забайкалье чиновникам устроили разнос за «жизнь в дерьме»

По вине чиновников жители Забайкальского края «живут в дерьме», считает член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. С таким заявлением она выступила на встрече с участием представителей региональной и муниципальной власти.

Светлана Калинина обратила внимание на условия проживания детей-сирот, которым положено от государства бесплатное жилье. «Почему в Нерчинске из 42 детей-сирот живут только 12? Потому что вы их туда умирать направили. Там как ходили в дерьмо, так и ходят, как рожали в этом, так и рожают», — сказала общественница.

Калинина прокомментировала также ситуацию с центральной больницей Карымского района. Там Роспотребнадзор требует, чтобы в здании были установлены вентиляционные шахты. Однако вопросы вызывает одно лишь состояние ветхого здания больницы. «В гнилые комнаты требуется установка вентиляционных шахт, каждая из которых стоит 1 млн 300 тыс. рублей? Всего получится 7 млн 600 тыс. рублей. Это выйдет дороже самого здания», — констатировала общественница и пообещала показать фотографии состояния больницы в Москве.

Вопросы к финансовым последствиям возникли также у Калининой по ситуации со строительством 25 новых домов в Чите, которые после возведения оказались аварийными. «Поэтому и нет доверия к нам — потому что не наказали тех, кто растратил средства нашего государства. Теперь буду настаивать на возбуждении уголовного дела», — пообещала общественная деятельница.

Вину за обстановку в регионе Светлана Калинина возложила на забайкальских чиновников. «Всегда будет так грязно и некрасиво, пока будет так, что кто-то пришел „временно“ поработать», — подчеркнула она.

Заметим, что "жизнь в дерьме" - это еще не самые худшие слова, которые могут сорваться в адрес отечественной "социалки" (образования, здравоохранения...) - особенно, в глубинке. Положение там действительно может шокировать:

По инф. rosbalt.ru

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