София Ротару ушла с «большой» сцены

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Слухи о том, что София Ротару приняла решение попрощаться со сценой, вновь появились в светской тусовке. Поговаривают, что 72-летняя певица решила больше не давать сольных концертов. «Собеседник» связался с директором легендарной артистки Сергеем Лавровым и выяснил всю правду.
– София Михайловна периодически выступает на заказных мероприятиях, – говорит Сергей Лавров. – Недавно она была на «Песне года» в Германии, потом в Казахстане. Концерты намечены и в России. Потихоньку работает. Ее появление всегда показывает уровень мероприятия. Ротару и Пугачева – это знак качества. Когда устроители мероприятий хотят показать высокий уровень, приглашают Софию Михайловну. Как правило, это политики и бизнесмены. Те, кому за 50-60 лет.
По словам Лаврова, слухи об уходе Ротару со сцены преувеличены. Хотя о сольных концертах речь действительно не идет. И на это у звезды есть объективные причины.
– София Михайловна отказывается от сольных выступлений, потому что сложно работать кассовый концерт, – объясняет Лавров. – Посмотрите, сколько ей лет! В этом возрасте два часа на сцене – сложно. Но пока она прощаться не собирается. Если бы она объявила о прощании со сценой, можно было бы устраивать стадионный тур по стране.
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