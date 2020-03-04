София Ротару ушла с «большой» сцены

Певица София Ротару вынуждена отказываться от сольных выступлений, однако пока что не собирается совсем уходить с эстрады.

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Слухи о том, что София Ротару приняла решение попрощаться со сценой, вновь появились в светской тусовке. Поговаривают, что 72-летняя певица решила больше не давать сольных концертов. «Собеседник» связался с директором легендарной артистки Сергеем Лавровым и выяснил всю правду.

– София Михайловна периодически выступает на заказных мероприятиях, – говорит Сергей Лавров. – Недавно она была на «Песне года» в Германии, потом в Казахстане. Концерты намечены и в России. Потихоньку работает. Ее появление всегда показывает уровень мероприятия. Ротару и Пугачева – это знак качества. Когда устроители мероприятий хотят показать высокий уровень, приглашают Софию Михайловну. Как правило, это политики и бизнесмены. Те, кому за 50-60 лет.

По словам Лаврова, слухи об уходе Ротару со сцены преувеличены. Хотя о сольных концертах речь действительно не идет. И на это у звезды есть объективные причины.

– София Михайловна отказывается от сольных выступлений, потому что сложно работать кассовый концерт, – объясняет Лавров. – Посмотрите, сколько ей лет! В этом возрасте два часа на сцене – сложно. Но пока она прощаться не собирается. Если бы она объявила о прощании со сценой, можно было бы устраивать стадионный тур по стране.

По инф. sobesednik.ru

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