СМИ: Дженнифер Лопес пригласила Меган Маркл на свою свадьбу

В ныне почти забытой песне с непривычным офисному уху названием «Марш энтузиастов» были такие наивные слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Советские люди, вероятно, искренне верили, что с помощью большой науки и качественного образования можно сделать практически всё. Тогда много во что верили, например, что человека надо оценивать по реальным делам, открытиям и вкладу в общее дело. Сегодня российских учёных оценивают по-другому — сколько статей ты напечатал в нероссийских научных журналах. Каюсь, казалось, что если вдруг сменится на посту министра Михаил Котюков со товарищи и придёт адекватный человек, бешенство наукометрии отпадёт как шелуха. Но, видимо, шелуха сильнее здравого смысла.