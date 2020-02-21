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СМИ: Дженнифер Лопес пригласила Меган Маркл на свою свадьбу
По инф. argumenti.ru   
21 Февраля 2020 г.
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Журналисты утверждают, что всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес попросила герцогиню Сассекскую Меган Маркл стать подружкой невесты своей на свадьбе. Джей Ло грядущим летом выйдет замуж за Алекса Родригеса.

СМИ: Дженнифер Лопес пригласила Меган Маркл на свою свадьбу


Лопес и Маркл якобы недавно встретились на саммите в Майами, который организовал американский финансовый холдинг "JPMorgan". Женщины, по словам источников, невероятно быстро нашли общий язык и даже подружились.

Дженнифер, как утверждают представители СМИ, предложила Меган стать подружкой невесты. Жена принца Гарри была удивлена, но заметила, что для нее это будет большая честь.

Уже известно, что бракосочетание Лопес и Родригеса состоится в Доминиканской Республике, где вырос жених. Точная дата торжества пока неизвестна.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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