Смешно: судом признано, что мэр Вилюйска — не Супермен

Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев через суд заставил игрока КВН принести публичные извинения за шутку, а также за использование имени и фотографии человека без его согласия. В результате обидчивый чиновник выставил самого себя в еще более смешном свете... но человек сам выбрал такую стратегию защиты своей репутации!

Шутки прозвучали во время предновогоднего выступления местного КВН, где директор детского дома Николай Харлампьев вышел к зрителям в костюме супермена и при этом использовал маску с фотографией мэра. Градоначальник обиделся и обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоге было заключено мировое соглашение, в рамках которого мэр отказался от претензий в обмен на публичное извинение.

«Заявляю, что Афанасьев Ньургустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам и в нашем городе нет бродячих собак», — заявил Николай Харлампьев, выступая на спецмероприятии по случаю публичного раскаяния 24 мая.

Сам мэр произошедшее объяснил РИА «Новости» так: «Я обратился в суд, чтобы другим было неповадно. Согласно федеральному законодательству, нельзя без согласия человека использовать его имя и фотографию. В моем случае директор детдома выставил меня и мою работу в неприглядном свете».

Вам не кажется, что обидчивый мэр - попросту выставил себя на весь свет не очень умным человеком, а?

По инф. rosbalt.ru

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