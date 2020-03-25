Администрация Свято-Казанского монастыря ликвидировала местный приют для животных. Когда за собаками приехали волонтеры и полиция, представители монастыря заявили, что «случилось чудо, и собаки улетели».

Свято-Казанский женский монастырь, расположенный в селе Колюпаново Алексинского района Тульской области, работает с 1995 года

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По данным издания, 16 марта животных от здания монастыря увезли на нескольких джипах. Волонтерам представители духовенства сообщили, что собак пристроили «в хорошие руки». Для сотрудников полиции была приготовлена другая версия, согласно которой «случилось чудо, и собаки улетели».

Волонтерам удалось найти 21 «улетевшую» собаку в радиусе 30 километров от монастыря. Около 40 собак еще предстоит разыскать.

Живой уголок у монастыря находился под патронажем игуменьи Евфросиньи. Священнослужительница сейчас находится на карантине и не имеет информации о происходящем в приюте.

Забрать животных из монастыря волонтерам запретили представители местного духовенства.

На ситуацию с приютом пытаются обратить внимание патриарха Кирилла более 10 известных российских актеров. Петицию к нему в том числе подписали Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт и другие.

Polit.ru

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