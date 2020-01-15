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Скоро будем есть искусственное мясо?
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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Скоро будем есть искусственное мясо?

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян считает, что искусственное мясо в будущем станет сопоставимо по пользе с «естественным» и при этом не будет содержать антибиотиков. Но до массового производства пока еще далеко — технология слишком дорогостоящая, отметил Тутельян.

Скоро будем есть искусственное мясо?

Как сообщает РИА «Новости», он указал, что искусственное мясо «это те же миоциты, то есть клетки мышечной ткани». Так что разницы между натуральным и искусственным мясом не будет. Как только производство такого мяса станет экономически выгодным, на этот товар появится спрос, считает эксперт.

Тутельян подчеркнул, что искусственное мясо — это новые технологии, и Россия «должна ими обладать», чтобы при необходимости развернуть свое производство. «Это взгляд в будущее», — заключил диетолог.

Еще неоднозначное о современной науке:

По инф. rosbalt.ru

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