Скоро будем есть искусственное мясо?

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян считает, что искусственное мясо в будущем станет сопоставимо по пользе с «естественным» и при этом не будет содержать антибиотиков. Но до массового производства пока еще далеко — технология слишком дорогостоящая, отметил Тутельян.

Как сообщает РИА «Новости», он указал, что искусственное мясо «это те же миоциты, то есть клетки мышечной ткани». Так что разницы между натуральным и искусственным мясом не будет. Как только производство такого мяса станет экономически выгодным, на этот товар появится спрос, считает эксперт.

Тутельян подчеркнул, что искусственное мясо — это новые технологии, и Россия «должна ими обладать», чтобы при необходимости развернуть свое производство. «Это взгляд в будущее», — заключил диетолог.

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По инф. rosbalt.ru

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