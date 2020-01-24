Сын Никаса Сафронова спародировал знаменитый шпагат Волочковой

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин вновь стал объектом обсуждений среди пользователей соцсетей.

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Артист запечатлел себя на фоне моря и газона на отдыхе в Занзибаре. Музыкант, весящий 242 кг, попробовал изобразить шпагат, как балерина Анастасия Волочкова. На деле у Затравкина получилось лишь задрать левую ногу вверх и поставить ее на деревянное ограждение.

- Анастасия, я принимаю твой "ШпагатныйЧеллендж"! — написал Затравкин на своей странице в Инстаграм.

Фотографию сын Сафронова сопроводил хэштегами #ДаЧтоВыЗнаетеОШпагате и #ГибкостьКоторойЗавидуетНикто.

Большинство подписчиков с юмором прокомментировали снимок, назвав "шикарным луком". Ряд пользователей Сети все же посоветовали Затравкину заняться собой и сбросить вес.

По инф. rosbalt.ru

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