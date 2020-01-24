ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Сын Никаса Сафронова спародировал знаменитый шпагат Волочковой
По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин вновь стал объектом обсуждений среди пользователей соцсетей.

Сын Никаса Сафронова спародировал знаменитый шпагат Волочковой


Артист запечатлел себя на фоне моря и газона на отдыхе в Занзибаре. Музыкант, весящий 242 кг, попробовал изобразить шпагат, как балерина Анастасия Волочкова. На деле у Затравкина получилось лишь задрать левую ногу вверх и поставить ее на деревянное ограждение.

- Анастасия, я принимаю твой "ШпагатныйЧеллендж"! — написал Затравкин на своей странице в Инстаграм.

Фотографию сын Сафронова сопроводил хэштегами #ДаЧтоВыЗнаетеОШпагате и #ГибкостьКоторойЗавидуетНикто.

Большинство подписчиков с юмором прокомментировали снимок, назвав "шикарным луком". Ряд пользователей Сети все же посоветовали Затравкину заняться собой и сбросить вес.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 