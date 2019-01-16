Симпотм "потепления"? Освобожден от ответственности еще один публикатор карикатур в соцсетях

Невский райсуд Санкт-Петербурга принял решение о прекращении уголовного дела против Эдуарда Никитина, обвиняемого по статье 282 УК РФ. Напомним, что речь идет о применении уголовной статьи к владельцам страничек в социальных сетях, которые публикуют всякие "забористые" картинки и темпераментные замечания в адрес властей - причем, это может коснуться каждого неосторожного пользователя (в том числе и из числа пенсионеров, которые часто имеют аккаунты в популярных "Одноклассниках" )

Многих активистов и политиков тревожит то, что в подобных случаях речь может идти фактически о возрождении советской цензуры, т.е. защите властей от критики (пусть неприятной и злой, но естественной в условиях, когда уровень жизни в стране падает).

О прекращении дела ходатайствовал государственный обвинитель в связи с изменением закона, согласно которому действия Никитина в соцсети уже не являются уголовно наказуемыми. Таким образом, дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Никитина собирались судить за публикацию еще в 2015 году карикатуры и анекдота в соцсети «ВКонтакте». Обвинение ходатайствовало о направлении обвиняемого на принудительное лечение.

Напомним, что ранее сообщалось о благополучном разрешении другого похожего уголовного дела: районный суд в Новокузнецке Кемеровской области прекратил дело об административном правонарушении в отношении оппозиционного активиста Федора Регузова.

По инф. rosbalt.ru

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