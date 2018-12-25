Контроль за высказываниями в интернете: назад, к советской цензуре?

В 2019-м российским депутатам, сенаторам и президенту предстоит решить, готовы ли они выстроить еще более высокую стену между собой и обществом, считают политические эксперты (из тех, кто не в восторге от нынешних порядков в стране). Впрочем, как знать: возможно некоторые наши пожилые читатели не согласятся с ним и приветствуют цензуру в интернете?

Одной из наиболее тревожных законодательных инициатив уходящего года стало предложение главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса в очередной раз ужесточить контроль за высказываниями в интернете.

Пакет законопроектов сенатора предусматривает, что за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации» физлицам будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тыс., юрлицам — от 400 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, Клишас предлагает ограничивать доступ к ресурсам, распространяющим материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам власти, а «виновных» наказывать штрафом от 1 до 5 тыс. руб., либо административным арестом на срок до 15 суток.

Чем это грозит активистам и простым гражданам?

Артем Козлюк, руководитель общественной организации РосКомСвобода:

«Думаю, что после принятия таких законов станут наказывать в первую очередь интернет-ресурсы, которые публикуют общественную, политическую, активистскую информацию. Это будет борьба с оппозиционной мыслью.

Я не знаю таких прецедентов в Евросоюзе либо в других государствах западного мира, чтобы применялась формулировка „за неуважение к государству“, подразумевающая ограничение доступа к материалу либо арест. В отдельных странах Европы действуют законы, которые дают возможность ограничивать доступ к той или иной информации. Но это, в первую очередь, касается детской порнографии, распространения наркотиков через интернет-ресурсы. И делается это под серьезным общественным контролем.

В России же, к сожалению, огромное количество информации отнесли к категории запрещенной. У нас масса ведомств, которые имеют право на ограничение доступа к той или иной информации. В таких условиях ссылаться на какие-то нормы западных государств — странно и абсурдно. У нас получается исключительная модель цензуры, не похожая ни на азиатский тип, ни на европейский. Мы „идем своим путем“ и вводим абсолютно новые критерии, что можно ограничивать в сетевом пространстве, а что нет».

Иван Павлов, руководитель правозащитного объединения «Команда 29», кандидат юридических наук, адвокат:

«В законопроектах четко указано, что будет предусмотрена административная ответственность. А если у власти такое желание есть, и его поддержат законодатели, то будут возбуждаться дела, а людей станут привлекать к ответственности. Думаю, от этого „оружия массового поражения“ пострадают все слои населения. Но, поскольку у нас больше всего активности в Интернете проявляет молодежь, то эта инициатива направлена, прежде всего, против молодых граждан.

Я не знаю о существовании таких законов в других странах, но у нас уже давно все идет по какому-то собственному пути, когда мы сами изобретаем себе проблемы и потом пытаемся их решить, не обращая внимания на весь цивилизованный мир. Если законопроекты (Клишаса — ред.) примут, то это будет вредным с точки зрения соблюдения прав человека, но неудивительным, поскольку последние тренды у нас заданы именно в подобном направлении».

Алексей Глухов, юрист международной правозащитной группы «Агора»:

«В первую очередь под ударом окажутся гражданские активисты, потому что они находятся в „шорт-листах“ силовиков и все их социальные сети мониторятся. Их преследовать сам бог велел, если образно выражаться.

Зачем власти это делать? Появляется возможность давления на активных граждан, выражающих противоречащую официальной точку зрения. К тому же уровень просвещенности и осторожности среди гражданских активистов за последний год вырос. Они уже, как правило, не постят хоть и безобидные, но запрещенные изображения, аккуратнее относятся к репостам той или иной информации, достаточно серьезно подходят к написанию постов. Сейчас привлечь их к ответственности тяжелее, поэтому и начинают придумываться новые способы.

Когда речь идет о критике власти, то чем больше возможностей широко толковать тот или иной термин, тем легче привлекать. Достаточно будет сходить к какому-нибудь местному эксперту или преподавателю государственного вуза, который на пять страниц распишет, как публикация умаляет честь и достоинство всей власти, всего государства, и вообще это почти „предательство отечества“».

Алексей Синельников, политолог:

«У нас продолжается борьба со словами ради каких-то более правильных слов. Мы попали в ситуацию, когда действия уже запрещены, поэтому переключились на войну со словами, а основная активность властей происходит в сфере „исправления имен“. Это признак „зрелого“ государства, которому незачем и некуда стремиться.

Почему появляются такие законопроекты — понятно. Каждый герой хочет вскочить на шесток и прокукарекать как можно громче о своей лояльности. Они это делают уже в режиме бытового балагана, и за каждым таким предложением я слышу какой-то демонический смех. Это как если бы хищник, задирая жертву, еще над ней и саркастические стишки читал. Вот и сейчас жертву не только обдирают, кровь из нее сосут, но и глумятся над ней.

То, что такие нарочито дурацкие законопроекты выдвигают, — это следствие общей атмосферы. Но у всей этой ситуации очень интересная подоплека. После того, как Дмитрий Медведев выступил со статьей о 25-летии Конституции РФ, и еще было несколько выступлений по этому поводу, стало ясно, что это не случайный процесс, а речь идет о подготовке изменения Конституции. Ведь все эти законопроекты „об оскорблении величества“ антиконституционны по своей сути. Невозможно в стране, где в Конституции указана свобода слова, принимать такие законы. Значит, мы будем обсуждать новую Конституцию.

Однако сторонники изменения Конституции в сторону обуженной интерпретации прав человека, обусловленной скрепами, традиционными ценностями, еще какими-то ограничениями, неизбежно открывают дверь и контртенденции. Если одним хочется ограничить права, то другие говорят: хотим как в Париже, хотим безусловного исполнения основных принципов. И само движение, которое кажется инициаторам смешным и консервативным, может привести к острому политическому противостоянию. Каждая такая заявка приближает день, когда мы все окажемся по разные стороны баррикад».

Федор Бирюков, директор Института Свободы, политик:

«Я бы назвал это несвоевременным законопроектом, особенно на фоне процессов декриминализации 282-й статьи. В последнее время указывается, в том числе президентом, на необходимость смягчения законодательства — потому что гайки в свое время были закручены крепко. И появление законопроекта обратной направленности выглядит довольно странно, особенно для внесшей этот законопроект партии „Единая Россия“, которая и так в последний период вызывает все больше негатива у общества. Полагаю, что есть целый комплекс обстоятельств, которые привели к появлению подобной инициативы.

Первое — это традиционный ответ бюрократического аппарата и наиболее реакционной, наиболее барской части политического класса, которая постоянно делает нелепые заявления: припомним „рожать не просили“ или гнев Анатолия Чубайса по поводу того, что общество не сказало спасибо крупному бизнесу. На народное недовольство или на движение в сторону большей свободы и, в том числе, критики власти этот сектор политического класса реагирует традиционно свирепо, с раздражением — запретами, попытками ужесточить законодательство.

Кроме того, есть среди правящей элиты достаточно крупная прослойка, которая систематически дискредитирует федеральную власть, делая абсурдные заявления и создавая негативные информационные поводы. Подобные законопроекты работают и на дискредитацию Кремля.

Плюс есть чиновники старой формации — особенно это касается региональных элит, — которые защищаются от критики со стороны общества в лучших традициях произведений Салтыкова-Щедрина. Поскольку критика в Интернете наиболее эффективна, они направили свои острые законодательные перья на этот виртуальный сегмент общественного мнения.

Все это крайне несвоевременно, неуместно, архаично и негативно сказывается на политической стабильности, на том хрупком „брестском мире“, который существует между властью и обществом. В действующем законодательстве есть все рычаги для защиты авторитета власти и государства. Нет никакой необходимости придумывать что-то еще.

Если бы в Госдуме существовала народная, демократическая партия, она предложила бы законопроект, защищающий народ от оскорблений и посягательств на гражданские свободы. Тогда бы чиновников можно было штрафовать за такие инициативы. Это стало бы зеркальным ответом на попытки бюрократии сохранить свою власть при тотально неэффективной работе».

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Цензуру в интернет нужно ввести как можно срочнее! Ведь смотрите что царит: слошная порнография, разврат, ложь и оскорбления! Дошло до того, что на самого Владимира Владимировича Путина карикатуры рисуют. Немыслимое дело: в СССР такого не было, а как только Горбачев дал слабину с его дурацкой "гласностью" - так все и посыпалось. Поэтому нужно срочно все возвращать назад. Каждая заметка, какждый пост и комментарий в соцсетях - должны проходить через партком, если надо - через КГБ. А кому не нравится - на солнечную Колыму!

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Цензура недопустима, особенно что касается критики чиновников, государственной машины и ее деталей. Да, многие пользователи иной раз перегибают палку, опускаясь до площадной брани и унижения достоинства - но на то есть Гражданский кодекс, есть ответственность за оскорбления личности, можно (и нужно) подавать в суд по каждому конкретному поводу. А передача "фильтрации интернета" в руки чиновников (или офицеров спецслужб) просто приведет к тому, что они будут "зажимать критику" по любому поводу - особенно, когда затронуты коммерческие интересы тех или иных "элитных" кланов. Цензура ведет к беспомощности народа, к его оторванности от реальной жизни, неумению людей отделять правду от лжи. А наши внуки, уж точно, откажутся жить в таком обществе.

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Вообще не вижу проблемы. Интернет - это так мило: картинки с котиками, рецепты блюд, фоточки знаменитостей, разговоры с друзьями... Что тут цензуировать-то?

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По инф. rosbalt.ru

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