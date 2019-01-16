Преследования за критику властей: одно из дел прекращено за "недоказанностью преступления"

Районный суд в Новокузнецке Кемеровской области прекратил дело об административном правонарушении в отношении оппозиционного активиста Федора Регузова. Как сообщил активист, его пытались наказать за публикацию в соцсети. Это, казалось бы, "делекое от реальной жизни" дело, на самом деле, касается практически каждого из пожилых читателей МГ — ведь многие из нас ведут свои странички в соцсетях (в основном в Одноклассниках), "лайкают" и "постят" понравившиеся картинки и яркие эмоциональные "посты"...

Напомним, что в последнее время в обществе обострилась дискуссия о возможностях цензуры в интернете - и о том, что власти зачастую злоупотребляют возможностью вмешиваться в свободу слова граждан, особенно - критикующих сложившиеся в России на данный момент порядки.

Итак, полиция ранее составила на Регузова протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил организации массовых мероприятий). Суть претензий сводилась к тому, что активист якобы разместил у себя на странице макеты листовок, извещающих об акции протеста 9 сентября. При этом полицейские указали, что в листовке содержится «негативная оценка власти».

В ноябре суд прекратил дело - областная прокуратура отказала в привлечении к ответственности Регузова как члена избиркома с правом решающего голоса. В ведомстве сочли, что состав правонарушения не обнаружен.

Прокурор Кузнецкого района обжаловал это решение, и во вторник состоялось новое рассмотрение. Прокурор области вновь прислал свое несогласие на привлечение Регузова к административной ответственности, указав, что нет доказательств принадлежности ему исследуемой страницы «ВКонтакте».

Суд оправдал Федора Регузова в связи с отсутствием доказательств и отсутствием состава преступления.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ