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Советская карикатура: голосуем за актуальное! Выпуск 1
Афанасий БУЛЫЧЕВ, moi-goda.ru   
06 Января 2019 г.
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Карикатура советских времен способна вызвать массу чувств  у человека "в годах". Где-то просто пахнёт молодостью ("Вот это я видел в "Крокодиле", когда мне было 25..."), что-то вызовет раздражение, а что-то — заставит усмехнуться: "А ситуация-то повторяется...". Портал для пожилых "Мои года" предлагает к просмотру первую серию ретро-карикатур из прошлого: у вас есть возможность проголосовать за те, которые вы считаете наиболее актуальными именно сегодня - годы и десятилетия спустя! (А если читателям понравится - то такие публикации будут продолжены).

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 1 проголосовал )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 0 проголосовали )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 0 проголосовали )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 2 проголосовали )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 3 проголосовали )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 1 проголосовал )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 0 проголосовали )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 1 проголосовал )

Антология советской карикатуры с голосованием

 

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 1 проголосовал )

Антология советской карикатуры с голосованием

Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

( 0 проголосовали )

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

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