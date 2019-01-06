Советская карикатура: голосуем за актуальное! Выпуск 1

Карикатура советских времен способна вызвать массу чувств у человека "в годах". Где-то просто пахнёт молодостью ("Вот это я видел в "Крокодиле", когда мне было 25..."), что-то вызовет раздражение, а что-то — заставит усмехнуться: "А ситуация-то повторяется...". Портал для пожилых "Мои года" предлагает к просмотру первую серию ретро-карикатур из прошлого: у вас есть возможность проголосовать за те, которые вы считаете наиболее актуальными именно сегодня - годы и десятилетия спустя! (А если читателям понравится - то такие публикации будут продолжены).

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Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

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Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

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Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

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Я считаю эту карикатуру актуальной сегодня (голосовать):

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