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Сигареты могут подорожать. Потому что они вредны для природы. Станет ли природе легче?
По инф. polit.ru   
03 Июня 2019 г.
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Минздрав России поддержал введение экологического сбора для табачных компаний. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с тем, что ежегодно выброшенные окурки, которые содержат токсичные вещества, образуют до 680 миллионов тонн мусора. Т.е. сигареты предлагается сделать дороже (т.к. в цену войдет "экологический" сбор"). На благо природы ("экологический" же!). Вам тоже кажется, что тут что-то не так?

Сигареты могут подорожать. Потому что они вредны для природы. Станет ли природе легче?

Напомним, ранее руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выразил мнение, что табачные компании должны выплачивать экологический сбор, который будет рассчитываться исходя из вреда, который наносит их продукция.

В Минздраве уточнили, что в окружающую среду попадает в общей сложности около двух третей окурков. В ведомстве также отметили, что данный вопрос целесообразно проработать с Минприроды и Минфином России.

Все это, конечно, верно. И сами сигареты изрядный вред приносят, и окурки окружающую среду захламляют. А природу, мать нашу, все мы любим и ценим. И даже готовы были бы чуть-чуть пострадать материально - если бы нам гарантировали, что "экологический сбор" (который неминуемо скажется на ценах на курево!) будет направлен на благо природы. Высажены деревья, поставлены новые фильтры на дымовые трубы... да хоть пепельниц в местах для курения стало бы больше!

Но таких обещаний нам никто не дает, и даже проектов не рисует. А потому - есть очевидная мысль: под благовидным предлогом власти просто хотят увеличить цену нездорового, но необходимого, увы, многим товара. Вот и вся "экология". А вы как думаете?

Polit.ru

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