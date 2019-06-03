Сигареты могут подорожать. Потому что они вредны для природы. Станет ли природе легче?

Минздрав России поддержал введение экологического сбора для табачных компаний. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с тем, что ежегодно выброшенные окурки, которые содержат токсичные вещества, образуют до 680 миллионов тонн мусора. Т.е. сигареты предлагается сделать дороже (т.к. в цену войдет "экологический" сбор"). На благо природы ("экологический" же!). Вам тоже кажется, что тут что-то не так?

Напомним, ранее руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выразил мнение, что табачные компании должны выплачивать экологический сбор, который будет рассчитываться исходя из вреда, который наносит их продукция.

В Минздраве уточнили, что в окружающую среду попадает в общей сложности около двух третей окурков. В ведомстве также отметили, что данный вопрос целесообразно проработать с Минприроды и Минфином России.

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Все это, конечно, верно. И сами сигареты изрядный вред приносят, и окурки окружающую среду захламляют. А природу, мать нашу, все мы любим и ценим. И даже готовы были бы чуть-чуть пострадать материально - если бы нам гарантировали, что "экологический сбор" (который неминуемо скажется на ценах на курево!) будет направлен на благо природы. Высажены деревья, поставлены новые фильтры на дымовые трубы... да хоть пепельниц в местах для курения стало бы больше!

Но таких обещаний нам никто не дает, и даже проектов не рисует. А потому - есть очевидная мысль: под благовидным предлогом власти просто хотят увеличить цену нездорового, но необходимого, увы, многим товара. Вот и вся "экология". А вы как думаете?

Polit.ru

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