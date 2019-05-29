Штрафы за неявку в военкомат резко вырастут

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект о кратном увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Закон, разработанный парламентом Еврейской АО, устанавливает за это штраф в размере от 500 рублей до 3 тыс. (сейчас — 100-500). Также речь идет и о неявке в военкомат для постановки на учет (снятия с учета) либо внесения изменений в документы при переезде.

Кроме того, сообщает ТАСС, в шесть раз вырастет штраф, если гражданин в установленный срок не сообщил в военкомат о переезде, об изменении семейного положения, образования либо места работы (должности). Таким же образом будет наказываться уклонение от медицинского обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии. Также штраф от 500 рублей до 3 тыс. будет назначаться за умышленную порчу или уничтожение военного билета и иных подобных документов.

Еще одна новация — увеличение до 1-3 тыс. рублей (сейчас — от 300 рублей до 1 тыс.) размера штрафов для должностных лиц, которые не сообщили о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. Имеются в виду в том числе сотрудники вузов.

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По инф. rosbalt.ru

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