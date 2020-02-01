Штрафы: опасная псина без намордника укусит хозяина... за кошелек

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за выгул потенциально опасных собак без намордников. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующая статья включена в главу «Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах». За это нарушение проектом предусмотрены штрафы от 3 тысяч рублей до 5 тысяч.

Также в новом КоАП предусмотрена ответственность за уничтожение мест обитания животных — муравейников, нор, гнёзд и других. Санкции за это нарушение — предупреждение или штраф до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, увеличены по сравнению с действующей редакцией штрафы за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов. Для граждан — с 5 тысяч рублей до 100 тысяч, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — с 20 тысяч до 150 тысяч.

А вы поддерживаете эти меры? (J их подготовке мы уже писали - а сейчас вот конкретизируются суммы штрафов)

Кстати, о животных - и диких, и домашних - мы пишем регулярно.

По инф. pnp.ru

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