Шантаж не удался: суд арестовал модель, обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании

Таганский суд Москвы постановил арестовать модель Марину Рудницкую по делу о вымогательстве денег у художника Никаса Сафронова. Известно, что по решению суда она пробудет в СИЗО два месяца.

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Также под домашний арест отправлена подруга Рудницкой Татьяна Морозова. Обе женщины подозреваются в вымогательстве у художника около 500 тысяч рублей.



По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании. При этом обращаться в полицию она не стала и пригрозила, что «выступит с разоблачением в телешоу на федеральном канале», а в обмен на молчание через подругу потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей.

По инф. rosbalt.ru

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