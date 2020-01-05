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Шантаж не удался: суд арестовал модель, обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании
По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2020 г.
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Таганский суд Москвы постановил арестовать модель Марину Рудницкую по делу о вымогательстве денег у художника Никаса Сафронова. Известно, что по решению суда она пробудет в СИЗО два месяца.

Шантаж не удался: суд арестовал модель, обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании


Также под домашний арест отправлена подруга Рудницкой Татьяна Морозова. Обе женщины подозреваются в вымогательстве у художника около 500 тысяч рублей.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании. При этом обращаться в полицию она не стала и пригрозила, что «выступит с разоблачением в телешоу на федеральном канале», а в обмен на молчание через подругу потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей.

По инф. rosbalt.ru

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