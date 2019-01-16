Шахты: шансов найти выживших нет. Объявлен траур

Шансов найти выживших при разборе завалов дома в Шахтах, где взорвался газ, практически не осталось. Тем временем, в городе объявлен траур по погибшим жертвам...

По информации источника, участок дополнительно проверен кинологическими расчетами, признаков жизни не обнаружено. Спасатели продолжают демонтаж конструкций на месте обрушения.

На данный момент спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, мужчина и девочка были доставлены в больницу.

Напомним, эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Днем траура по погибшим при частичном обрушении дома в Шахтах Ростовской области объявлено 16 января.

Об обострении "газовой опасности" в России — читайте по ссылке.

Polit.ru

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