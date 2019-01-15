После трагедий в Магнитогорске и Шахтах: эксперт — о "газовой безопасности" наших домов

В условиях отсутствия полноценной и действующей системы контроля собственники жилья не обучены элементарным мерам безопасности при эксплуатации газового оборудования, констатировал президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. Необходимо создать такую систему и обеспечить контроль за соблюдением всех правил, сказал эксперт. Также он считает необходимым обеспечение всех квартир, где есть газовое оборудование, датчиками утечек.

«В свое время пострашнее были проблемы в промышленности — и горели, и взрывались — с середины 90-х до начала нулевых. Победили эту беду: был принят федеральный закон о промышленной безопасности и ответственным за эксплуатацию опасного объекта назначили его собственника, обязав застраховать ответственность, создать необходимые для обеспечение безопасности службы и систему внутреннего контроля. Внешний контроль поручили новому государственному органу — Ростехнадзору. Со скрипом, не спеша, система начала работать и сейчас мы таких катастроф уже не видим. До этого тоже все списывали на старое оборудование, еще что-то... На самом деле у семи нянек дитя без глаза», — заметил Александр Москаленко.

«Что касается бытового газа в жилых домах, то в СССР была соответствующая система контроля, но она рухнула, и теперь никто ничего не контролирует. Появились только отдельные элементы необходимой системы: например, в Жилищном кодексе прописано, что собственник отвечает за безопасность эксплуатации газового оборудования. Но целостная система так и не возникла, нет единого центра, поэтому собственники, то есть мы с вами — даже не знаем, что на нас такая обязаность возложена», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, необходимо заново создать систему организационных и технических мер обеспечения безопасности в жилых домах. «Во главе угла — владелец, который должен понимать меру своей ответственности, вплоть до уголовной. Следует обеспечить ознакомление собственников квартир с инструкциями по безопасности газового и электрического оборудования. Люди должны научиться грамотно эксплуатировать приборы снабжения, а обученные и аттестованые государственные инспекторы — проверять и консультировать собственников», — указал глава «Городского центра экспертиз».

«В газ добавляют меркаптан, чтобы мы с вами при его утечке почувствовали запах. А если меня нет к квартире? А если у меня насморк? Надо все-таки в XXI веке переходить на автоматизированную систему безопасности — то есть, например, оснастить квартиры датчиками-газоанализаторами. И необязательно их ставить отдельно, можно предложить производителям газового оборудования встраивать датчики в приборы изначально. Помимо них потребуется исполнительный механизм, то есть кран, который перекроет в случае утечки газа мой стояк. Жители в Шахтах почувствовали запах газа, но остались в опасном месте, хотя должно быть правилом: почувствовал — уходи. Этому тоже следует обучать», — добавил Александр Москаленко.

По инф. rosbalt.ru

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