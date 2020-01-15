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Северянам-пенсионерам: отдых в жарких странах — за счет госбюджета? Депутаты обещают, но...
По инф. Парламентской газеты   
15 Января 2020 г.
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Депутаты ГД одобрили законопроект об отдыхе северян за границей за счет государства. Хочется надеяться, что закон примут

Пенсионеры с Крайнего Севера должны иметь возможность поехать на отдых за счёт госбюджета не только в любое место России, но и за границу, считают депутаты. 14 января соответствующий законопроект был одобрен Комитетом Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Депутаты ГД одобрили законопроект об отдыхе северян за границей за счет государства. Хочется надеяться, что закон примут

Отдых без суда и лишних бумаг

Сейчас, согласно действующему законодательству, всем северянам, получающим страховую пенсию по старости и инвалидности, один раз в два года положена оплата проезда к месту отдыха и обратно. Человек берёт билеты, едет в отпуск, а потом ему компенсируют потраченные деньги.

При этом в законе не указано, куда именно пенсионеры могут поехать за госсчёт. Но эта оговорка есть в постановлении Правительства, где сказано, что бесплатный проезд им положен только по территории России. Этим и руководствуется Пенсионный фонд, отказывая пожилым людям в компенсации на оплату билетов в другую страну. Получить деньги северянам помогает суд, который, по данным депутатов, в 99 процентах случаев удовлетворяет их исковые требования.

Исходя из судебной практики, парламентарии разработали законопроект, дающий пожилым северянам право бесплатно ездить один раз в два года на отдых в том числе и за пределы страны, например на Бали или на море в Италию. Как пояснила «Парламентской газете» один из авторов документа, член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Раиса Кармазина, порядок и размер выплат, а также условия, на которых их будут осуществлять, предстоит определить Правительству.

«Самое главное, что с пенсионеров больше не будут просить какие-то дополнительные бумажки, чтобы они смогли поехать туда, куда они хотят», — отметила депутат.

Сколько зарабатывает житель Чукотки

Жить и работать в условиях Крайнего Севера непросто: там короткий световой день, холод, дефицит овощей и фруктов. Всё это негативно сказывается на здоровье. Поэтому государство особыми льготами поощряет людей, живущих в этих стратегически важных регионах. Бесплатный проезд для пенсионеров к месту отдыха — лишь одна из них. Например, для северян предусмотрен особый порядок выхода на пенсию. Женщины, отработавшие там 15 лет, могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет, мужчины — в 55 лет.

Ряду граждан законодательство даёт возможность переехать в регион с более благоприятным климатом за счёт государственной субсидии. Её могут получить те, кто приехал на Север до 1992 года, отработал там более 15 лет и не имеет собственного жилья в другом городе.

К заработной плате жителей Крайнего Севера прибавляется районный коэффициент, установленный в отдельности для каждого субъекта, и процентная надбавка. Самый большой коэффициент имеют те, кто живёт на территориях, расположенных в акватории Северного Ледовитого океана и прилегающих морей, а также на Чукотке и в Якутии. В общей сложности они могут получать в месяц до 200 процентов к окладу. Кроме того, всем северянам по закону полагается дополнительный к основному оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 24 дня.

Что полагалось покорителям Севера в СССР

Надбавки к зарплате, дополнительный отпуск, бесплатный проезд до места отдыха и обратно и ранний выход на пенсию существовали и во времена Советского Союза. Причём льгот у северян тогда было больше. Так, специалистов, которых приглашали работать на Север, согласно Указу Президиума ВС СССР 1960 года, обеспечивали временным жильём, выплачивали суточные, возмещали расходы по проезду к прежнему месту жительства.

Если работник заболевал, организация или учреждение доплачивали ему разницу между размером больничного и фактическим заработком, включая надбавки. А женщинам засчитывали в трудовой стаж время нахождения в декрете.

От редакции МГ: реально ли это?

Естественно, сотни и тысячи пенсионеров-северян радостно встрепенутся: ведь еще одна льгота, да такая привлекательная, лишней не будет! Но надо хорошо понимать: далеко не все, предлагаемое депутатами - реально провести через правительство страны (а деньгами казны распоряжается оно). Более того, частенько депутаты продвигают идеи заведомо невыполнимые, непроходные - просто ради того, чтобы увеличить свою популярность. Поэтому - вполне вероятно, что красивое предложение попросту будет быстро отвергнуто и забыто. Не стоит обольщаться, короче!

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По инф. Парламентской газеты

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