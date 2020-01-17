Семьям силовиков, погибших «при исполнении», обещают дополнительные компенсации

Семьи пожарных, таможенников и сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые погибли на службе, могут получить дополнительную компенсацию. Новые социальные гарантии Минюст должен проработать до конца года, а на рассмотрение парламентариев документ поступит в марте 2021 года.

Намерения Кабмина закреплены в плане законопроектной деятельности Правительства на 2020 год, размещённом на официальном портале. В Госдуме инициативу поддержали и отметили, что для пожарных и таможенников нужно сделать компенсации, аналогичные выплатам, которые получают семьи военных.

Дополнительные социальные гарантии могут получить сотрудники федеральной противопожарной службы, таможенных органов и уголовно-исполнительной системы. Теперь если работник погибнет при исполнении обязанностей или умрет из-за травмы, полученной на работе, его семья или родители будут получать ежемесячные выплаты. Возможность применения такой меры поддержки должен разработать Минюст, согласно законодательным планам Правительства РФ. Изменения предполагается закрепить в статье 11 закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти ».

Сейчас закон гарантирует, что семья раз в год сможет бесплатно приехать к месту погребения погибшего сотрудника или отправиться в санаторий на лечение — дорогу в оба конца в этом случае оплатит государство. Его дети могут получать ежемесячное пособие на содержание, причём с учётом районных коэффициентов. Также раз в год детям погибших пожарных, таможенников или работников ФСИН положена бесплатная путевка в лагерь или оплата другого вида летнего оздоровительного отдыха .

в этом случае оплатит государство. Его дети могут получать ежемесячное пособие на содержание, причём с учётом районных коэффициентов. Также раз в год детям погибших пожарных, таможенников или работников ФСИН положена или оплата другого вида . Кроме того, члены семьи один раз могут получить полное возмещение расходов на переезд и перевозку до 20 тонн личного имущества — если после гибели кормильца они решат сменить место проживания. Однако дополнительные социальные гарантии сотрудникам этих ведомств и их семьям необходимы, уверена заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

«Я всегда выступала за то, чтобы как-то компенсировать потерю семьям пожарных или специалистов других служб, чья работа на благо общества связана с риском для жизни. Государство должно оказывать им весомую помощь: особенно семьям с малолетними детьми и пожилым родителям» — подчеркнула парламентарий.

По ее словам логично было бы назначить им пожизненную ежемесячную выплату — по аналогии с семьями военнослужащих, погибших при исполнении долга. Депутат признаёт, что введение такой компенсации ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, однако подчёркивает: это обстоятельство не должно помешать принятию документа.

«Люди погибли на благо государства. Поэтому, если такие семьи есть и нуждаются в поддержке — государство должно её оказать. Если документ примут — будем учитывать его при составлении бюджета и внесении в него поправок», — рассказала «Парламентской газете» Валентина Кабанова.

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По инф. pnp.ru

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