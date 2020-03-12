Самолет из Иркутска экстренно сел по пути в Москву. У пассажира с сердцем плохо стало

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
После экстренной посадки в аэропорту Кемерово самолета авиакомпании S7 продолжил путь из Иркутска в Москву.
В кемеровском аэропорту врачам передали 58-летнего пассажира, у которого возникли проблемы с сердцем. Его транспортировали в областную больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского.
Кроме того, рейс S7-3080 прошел процедуры технического осмотра и дозаправки. Он поднялся в воздух в 11:58 по местному времени.
Прибытие в московский аэропорт «Домодедово» должно состояться через четыре часа.
Напомним, экипаж принял решение запросить экстренную посадку в Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира. Он попросил о помощи через полтора часа после вылета из Иркутска.
Проблемы с сердцем у пассажиров самолета возникают не так уж и редко. В начале марта мы рассказывали о подобном происшествии на борту рейса «Уральских авиалиний», который летел из Челябинска в Москву. Плохо стало 60-летнему пассажиру. В итоге капитан судна принял решение о посадке в Казани.
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