Самолет из Иркутска экстренно сел по пути в Москву. У пассажира с сердцем плохо стало

После экстренной посадки в аэропорту Кемерово самолета авиакомпании S7 продолжил путь из Иркутска в Москву.

В кемеровском аэропорту врачам передали 58-летнего пассажира, у которого возникли проблемы с сердцем. Его транспортировали в областную больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского.

Кроме того, рейс S7-3080 прошел процедуры технического осмотра и дозаправки. Он поднялся в воздух в 11:58 по местному времени.

Прибытие в московский аэропорт «Домодедово» должно состояться через четыре часа.

Напомним, экипаж принял решение запросить экстренную посадку в Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира. Он попросил о помощи через полтора часа после вылета из Иркутска.

Проблемы с сердцем у пассажиров самолета возникают не так уж и редко. В начале марта мы рассказывали о подобном происшествии на борту рейса «Уральских авиалиний», который летел из Челябинска в Москву. Плохо стало 60-летнему пассажиру. В итоге капитан судна принял решение о посадке в Казани.

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По инф. rosbalt.ru

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