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Сахар для мозга — что тот же наркотик
По инф. rosbalt.ru   
19 Января 2020 г.
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Сахар влияет на мозг как наркотик — он меняет химию мозга и вызывает привыкание. К такому выводу пришли датские ученые из Орхусского университета, пишет Scientific Reports. (Похоже, что это так и есть, иначе как объяснить непреодолимую тягу к сладостям, особенно, зимой? - прим. МГ.)

Сахар для мозга — что тот же наркотик

Исследователи провели эксперимент на свиньях. В течение 12 дней они давали животным по два литра сахарной воды в день. С помощью МРТ эксперты сравнивали картину мозга животных до начала исследования, в конце первого дня и после завершения эксперимента. Выяснилось, что после 12 дней приема сахара начинаются серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга.

Оказалось, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды.

Сахар вызывает привыкание, именно поэтому многие люди жалуются на непреодолимую тягу к сладкому.

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По инф. rosbalt.ru

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