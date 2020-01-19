Сахар для мозга — что тот же наркотик

Сахар влияет на мозг как наркотик — он меняет химию мозга и вызывает привыкание. К такому выводу пришли датские ученые из Орхусского университета, пишет Scientific Reports. (Похоже, что это так и есть, иначе как объяснить непреодолимую тягу к сладостям, особенно, зимой? - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Исследователи провели эксперимент на свиньях. В течение 12 дней они давали животным по два литра сахарной воды в день. С помощью МРТ эксперты сравнивали картину мозга животных до начала исследования, в конце первого дня и после завершения эксперимента. Выяснилось, что после 12 дней приема сахара начинаются серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга.

Оказалось, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды.

Сахар вызывает привыкание, именно поэтому многие люди жалуются на непреодолимую тягу к сладкому.

Вот что еще можно почитать по теме:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ