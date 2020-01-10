Что недоспали, то доедим? Да, наш мозг именно так и думает

Исследование американских ученых объяснило, почему люди с хроническим недосыпом предпочитают жирную и калорийную пищу. В статье, опубликованной в журнале eLife, сообщается о результатах работы, пишет "РГ" .

Хронический недостаток сна может стать одной из причин ожирения

В эксперименте Северо-Западного университета в Чикаго (США) участвовали 25 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которых поделили на две группы.

Добровольцам из каждой из групп чередовали дни с полноценным ночным отдыхом и принудительным ограничением сна до четырех часов. Вначале людям из первой группы разрешили спать столько, сколько им требуется, а затем ограничили сон четырьмя часами. А у испытуемых из второй группы, наоборот, за бессонной ночью последовала нормальная 7-9-часовая ночь. Через несколько дней эксперимент провели снова, поменяв условия для групп.

На следующий день после каждой бессонной ночи участникам исследования предлагали комплексное меню на завтрак, обед и ужин. Кроме того, был шведский стол с различными закусками. Ученые наблюдали, что участники эксперимента выбирают.

"Испытуемые изменили свои предпочтения в еде, - сообщает невролог Торстен Кант. - Те, кто меньше спал, предпочитали более калорийную пищу - пончики, шоколадное печенье и чипсы".

Анализы крови подтвердили, что это поведение, по-видимому, было связано с изменением уровня эндоканнабиноида - 2-олеоилглицерина (2-OG): он был заметно повышен после бессонной ночи.

Последствия бессонной ночи отразились и на мозге. Перед приемом пищи добровольцам предлагали различные запахи, причем не только связанные с едой. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ), ученые наблюдали, как реагировала на запахи так называемая грушевидная кора головного мозга. Это первая корковая область мозга, которая получает информацию из носа.

Результаты показали, что эта часть обонятельной системы у людей с недосыпом гораздо сильнее реагировала именно на запахи пищи. Оказалось, что у этих людей грушевидная кора была хуже связана с островком, с которым она обычно обменивается информацией. Островок получает сигналы, которые отвечают за адекватное потребление пищи.

Из-за нарушения связи между участками коры искажается важная информация для мозга, и это влияет на привычки питания. "Когда грушевидная кора не связывается должным образом с островком, люди выбирают более калорийную пищу, чем им на самом деле требуется", - говорит Кант.

Таким образом, результаты исследования показали, что чем ниже связь между двумя областями мозга, тем больше концентрация 2-OG и тем очевиднее тяга к нездоровой пище.





"Люди с хроническим недосыпом предпочитают сладкую и жирную пищу, частое употребление которой грозит ожирением в долгосрочной перспективе", - говорит Сурабхи Бутани.

По мнению ученых, понимание этого явления и знание его механизмов поможет скорректировать пищевые привычки и найти новые подходы в борьбе с ожирением.

Но как выстоять перед соблазнительными ароматами после бессонной ночи? Кант, напоминая, что недостаток сна делает мозг более восприимчивым к запахам пищи, полушутя-полусерьезно советует: "Было бы неплохо избегать магазин пончиков, если вам нужно успеть на 6-часовой рейс".

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