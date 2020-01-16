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Ученые рассказали, чем полезно подкармливать свои мозги
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
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Мозг любит высококалорийную еду. Об этом узнали исследователи из Йельского университета (США).

Ученые рассказали, чем полезно подкармливать свои мозги

Эксперты провели эксперименты с двумя группами мышей. Первую кормили сбалансированной пищей, вторую только жирной едой. По итогам эксперимента оказалось, что грызуны, которые питались пищей с содержанием жиров около 20%, выполняли задания гораздо лучше тех, чья пища была аналогичной фастфуду, с содержанием жиров более 60%.

Ученые советуют потреблять больше растительных белков и рыбы, выбирать продукты с высоким содержанием хороших (ненасыщенных) жиров. Эксперты определили как минимум пять продуктов, которые особенно богаты полезными для мозга компонентами: омега-3 жирными кислотами, витаминами, антиоксидантами. Это зелень, тунец, ягоды, чай и кофе, и орехи. Их регулярное употребление поможет сохранить и даже улучшить мыслительные способности.

  • Еще о полезном и здоровом питании — по ссылке.
  • Еще о болезнях нервной системы и их профилактике — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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