С юбилеем, Галина Павловна, товарищ штурман!

12 февраля отмечает юбилей замечательная женщина, участница Великой Отечественной войны, штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 полка имени Марины Расковой – Галина Павловна Брок-Бельцова.

ЕЙ 95 лет! И она, как всегда, в отличной форме: элегантная, интересная, умная, весёлая, с искрой в глазах!

Глядя на неё, сердце наполняется гордостью. Она – представитель удивительного поколения великих, но скромных людей, прошедших войну, выживших и победивших.

Зная цену жизни, они всегда подают нам пример жизнелюбия и стойкости, мужества и отваги, умения брать на себя ответственность в самые трудные моменты, быть верными и преданными. Для них слово «Родина» – всегда с большой буквы!

Когда началась война, московской школьнице Гале Брок было всего 16 лет. Она перешла в 10-й класс и мечтала стать геологом. Но пошла в военкомат записаться добровольцем на фронт, как и весь её класс. Галю направили в 1-е Московское авиационное училище связи, затем в Йошкар-Олу – учиться профессии военного штурмана.

Весной 1944 года Галина Павловна Брок прибыла на фронт в 125-й женский Гвардейский бомбардировочный авиационный полк имени Героя Советского Союза Марины Расковой. До окончания войны летала на знаменитых По-2 и Пе-2.

За боевые заслуги награждена тремя орденами и многими медалями.

После войны закончила исторический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию, преподавала в различных вузах страны. И всегда Галина Павловна вела и ведёт большую общественную и военно-патриотическую работу, необходимую для сохранения исторической памяти о реальных событиях, свидетелем и участником которых была она сама. Галина Павловна считает это своим долгом и как историк, и как человек, желающий мира, счастья и справедливости. Это и дань памяти ушедшим друзьям-однополчанам.

Чисто человеческие победы и награды у Галины Павловны тоже немалые. У неё трое детей, 7 внуков и 13 правнуков.

По инф. argumenti.ru

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