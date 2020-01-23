Россияне стали брать меньше денег на покупку машин в кредит

В России средняя сумма кредита на покупку автомобиля по итогам минувшего упала на 6,5% до 546,1 тыс. рублей против 583,95 рубля в 2018 году, подсчитали эксперты группы «Тинькофф».

Как указывается в исследовании, «уменьшение суммы в 2019 году связано с увеличением спроса на авто с пробегом», сообщает РИА «Новости».

По оценкам группы, средний кредит на покупку машины с пробегом по итогам прошлого года вырос на 2% до 509,5 тыс. рублей.

В исследовании также указывается, что в минувшем году россияне чаще всего брали кредит на покупку отечественных автомобилей, а на второй строчке по популярности с незначительным отрывом расположились немецкие марки. Далее по популярности следуют японские и южнокорейские машины.

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Напомним также, что продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России увеличились в декабре 2019 года на 2,3% в годовом сопоставлении до 179,235 тыс. единиц, следует из обзора комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Однако в целом по итогам 2019 года продажи сократились на 2,3% к предыдущему году и составили 1 млн 759,532 тыс. машин.

Комментируя результаты, председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер указал, что «благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли на 2,3% относительно прошлого года». «Несмотря на это, общие продажи за 4-й квартал остались в негативной зоне, показывая 3% падение по сравнению с таким же периодом прошлого года», — констатировал эксперт.

В наступившем году АЕБ ожидает «похожей по сложности ситуации на рынке», и прогноз комитета автопроизводителей на 2020 год — 1,72 млн единиц, что «представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году», добавил Шрайбер.

По инф. rosbalt.ru

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